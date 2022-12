Ove ambiciozne izjave zvijezde japanske reprezentacije uoči utakmice s Hrvatskom treba vrlo ozbiljno shvatiti...

Tko god me pita ja mu odgovaram da Japan može biti prvak svijeta i pritom se ni malo ne šalim, hrabro tvrdi japanski reprezentativac Ritsu Doan (24)

Senzacionalno je Japan u skupini svjetskog prvenstva pobijedio Njemačku i Španjolsku po 2:1 i to nakon što je u oba slučaja hvatao zaostatak od jednog gola. A na obje utakmice za 'samuraje' je zabio - Ritsu Doan (24) .

Japan je osvojio prvo mjesto u skupini te će u osmini finala igrati protiv Hrvatske. Ta se utakmica igra u Al Wakrahu, u ponedjeljak 5. prosinca s početkom u 16 sati.

'Prošli smo skupinu kao pobjednici zato jer smo svi vjerovali u to. Isto tako, ja od početka vjerujem da možemo biti svjetski prvaci. To svima govorim od početka, prije nego li je prvenstvo počelo. Ne znam misli li netko da se šalim, ali ne, ja u to uistinu vjerujem', rekao je Ritsu Doan te dodao: