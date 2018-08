Ovakvoj prijetnji zvijezda Tottenhama se nije mogla nadati: Donesi nam zlato ili...

Son Heung-Min (26) najbolji je južnokorejski nogometaš i član londonskog Tottenhama. Ovaj sjajni napadač trenutno s reprezentacijom nastupa na Azijskim igrama, a karijera i život doslovno mu ovise o uspjehu nacionalne vrste jer je iz domovine dobio znakoviti ultimatum...

Korejski poluotok još neko vrijeme neće imati mira, Južna i Sjeverna Koreja i dalje su u ratu, koliko god se već desetljećima napeta situacija pokušava smiriti... No, obje su države u ratnom stanju, zveckanje oružjem i dalje je svakodnevica, kako za zatvoreni komunistički Sjever, tako i za razvijeni demokratski Jug.

ima vremena do petka...

na korak do lige prvaka

Takav je slučaj i s u ovom trenutku najboljim južnokorejskim nogometašem Son Heung-Minom koji igra za londonski Tottenham. On je već 10 godina u Europi, igrao je za HSV, pa Bayer Leverkusen, a od ljeta 2015. godine igra za 'spurse' koji su ga 'apotekarima' platili čak 25 milijuna eura. Son Heung-Min jedan je od nositelja igre Tottenhama, no pitanje je hoće li uopće moći nastaviti karijeru u Londonu.

Ali, vojske su na obje strane - iste. I dok je u Sjevernoj Koreji vojni rok obvezatan za sve, i muške i ženske, praktički cijeli život, u Južnoj je to 'smanjeno' na dvije godine vojnog roka i kasnije redovito služenje u 'rezervi'. Te obveze nisu pošteđeni ni oni najbolji, sportaši, umjetnici, znanstvenici...

Koliki je pritisak na Minu? Ogroman. U četvrtfinalu je Južna Koreja tek nakon produžetka svladala Uzbekistan 4:3, pobjednički gol je u 118. minuti zabio Hwang Hee Chan, a Min u jednom trenutku nije mogao gledati izvođenje penala koji je dosuđen za njegovu reprezentaciju. Jednostavno se okrenuo, pokrio oči rukama i čekao...

Srećom, njegova je Južna Koreja izborila polufinale, u četvrtak 29. kolovoza igra protiv Vijetnama, a drugi polufinalni par čine Japan i UAE. Sada ga samo dvije utakmice dijele od 'slobode', sigurno je da će Min učiniti sve kako bi sa suigračima osvojio zlato jer i njegova je karijera - ali i život - u pitanju.

OK, možda smo malo pretjerali, ali nije daleko od istine. No, sreća njegova da igra za Južnu Koreju, što bi tek bilo da je reprezentativac Sjeverne? Tamo se za neuspjeh na sportskom terenu završava u radnom logoru. U odnosu na to, dvije godine vojnog roka čine se kao - nagrada. Kako god bilo, Son Heung-Minu želimo puno sreće. Trebat će mu...