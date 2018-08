Trener Dinama iskreno uoči 'utakmice života': Bila bi mi to najveća i najdraža pobjeda

Dinamo u utorak (28. kolovoza, 21 sat) na Maksimiru igra uzvratnu utakmicu kvalifikacija za Ligu prvaka. Trener 'modrih' Nenad Bjelica i stoper Emir Dilaver najavili su utakmicu protiv švicarskog prvaka Young Boysa s kojima je Dinamo u Bernu odigrao 1:1...

Stadion je i službeno rasprodan, očekuje se oko 30,000 navijača. Koliko je način igre vašeg Dinama zaslužan što ste napunili stadion?

'Jedan čovjek ne može ništa napraviti, mi smo ekipa, zajedno pobjeđujemo i zajedno gubimo. Svi u klubu smo kreatori dobre atmosfere i igara. Igrači su najzaslužniji svojim radom i zalaganjem na terenu, pokazuju veliku emociju i pripadnost bojama kluba, bez obzira na to što nisu ponikli u klubu, veliki su profesionalci i karakterni dečki. Uspjeli smo probuditi zagrebačku publiku koja će doći u velikom broju', skroman je Bjelica. No, hoće li svi igrači biti spremni za sraz s Young Boysima? Problema su imali Ademi, Theophile, Livaković...

'Livaković nije jučer trenirao, nadam se da će Ademi i Theophile biti na raspolaganju. Ako ne, imamo igrače koji su spremni zamijeniti ih', odlučan je Bjelica koji tvrdi kako pinu Maksimir može biti samo dodatni poticaj njegovim igračima:

'Opterećenje nam je prazan stadion, kad igrate pred 2000 ljudi, tad je jako teško. Iako smo svi profesionalci, razumijem igrače da im je u takvim uvjetima teško igrati. Kad je pun stadion, postoji velika inspiracija i motivacija, kad vas vaši navijači nose, to ne može biti nikakvo opterećenje. Vjerujem da ćemo biti jako dobro pripremljeni za utakmicu, vjerujem u pozitivan završetak utakmice. Igrači su već igrali pred takvim atmosferama, imaju mnogi igrači to iskustvo u našoj momčadi. To neće biti opterećujuće, trebamo biti fokusirani na zadatke koje moramo ispuniti na terenu. Želimo iskoristiti naše kvalitete, a ne što protivnik radi. Mi želimo puno, dajemo puno, sigurno ćemo to sutra dati, mi smo sjajna grupa...'