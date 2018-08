Raskol u Rijeci; uoči derbija s Dinamom Matjaž Kek ostao bez dva važna igrača

Rijeka je u nedjelju na Rujevici, u 5. kolu Hrvatski Telekom Prve lige, odigrala neočekivanih 3:3 protiv Istre. Uzburkalo je to duhove u momčadi Matjaža Keka koji je najavio kako će sankcionirati neke igrače. Već su danas 'padale' prve glave...

No, Punčec je postao prva žrtva trenera Matjaža Keka nakon neočekivanog kiksa u nedjelju, kad je na Rujevici Istra odigrala 3:3 s Rijekom... Iz kluba su potvrdili kako je Punčec do daljnjeg suspendiran nakon što se verbalno u svlačionici sukobio s trenerom Kekom. Njegova je budućnost na Rujevici za sada poprilično neizvjesna.

On već neko vrijeme ima konkretne ponude iz inozemstva, a kako Rijeka nije izborila plasman u Europsku ligu - a time je i ostala bez novčanog 'poguranca' iz Uefe - klub to mora nadoknaditi prodajom igrača. Novi list navodi kako Župarić najvjerojatnije odlazi put Belgije, u momčad Anderlechta s kojim su pregovori praktički u završnoj fazi. Koliko će Rijeka zaraditi njegovom prodajom za sada nije poznato, no Župarićev odlazak napravit će još veći 'propuh' u obrani.

Kek je tako u istom tjednu ostao bez oba stopera, jedan je suspendiran, drugi odlazi, pa bi u derbiju s Dinamom obrana Rijeke mogla imati velikih problema. Trener Kek ima nekoliko opcija, za prvu ruku će se morati 'pokrpati' Escovalom i Capanom (Velkovski je ozlijeđen!), a dečki bi na Maksimiru mogli imati vatreni debi...