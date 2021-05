Otkriveni su uvjeti na kojima je Neymar insistirao za potpis novog ugovora; Parižani nisu imali izbora, morali su pristati na sve...

Prije samo nekoliko dana Neymar (29) je potpisao novi ugovor s PSG-om te se obvezao na vjernost do ljeta 2025. godine. No, čelnici kluba su, da bi oraspoložili sjajnog brazilskog napadača te ga nagovorili da ostane na Parku prinčeva, morali pristati na nekoliko njegovih uvjeta koji su sada izašli na vidjelo

Realno, Neymar doslovno ne bi imao ni desetak dana kvalitetnog odmora, a uz sve to će gotovo sigurno propustiti početak nove klupske sezone s PSG-om. No, čelni ljudi kluba nisu imali izbora i prihvatili su te njegove uvjete.

Dvije su želje vezane za ovu godinu, a radi se prvo o dozvoli kluba da Neymaru omogući nastup s Brazilom na Copa Americi (od 13. lipnja do 10. srpnja), što u stvari niti nije bilo upitno, ali i da mu odmah potom ne rade probleme oko njegove želje da za Brazil zaigra i na Olimpijskim igrama u Tokiju (od 23. srpnja do 8. kolovoza)!

Pa ipak, to nije bilo sve. PSG je morao pristati na Neymarove želje da ga nekoliko puta godišnje, kad on sam osjeti 'potrebu', mora pustiti na nekoliko dana u rodni Brazil! I za ta putovanja bi mu klub trebao osigurati privatni mlažnjak!

Da se razumijemo, i do sada je Neymar svako malo putovao u Brazil, neki će reći da je češće bio u Rio de Janeiru i Sao Paolu nego u Parizu, no sada je to 'legalizirao' klauzulom u ugovoru! Neki navijači PSG-a već su sada komentirali kako će Neymar zlorabiti ovu klauzulu, no čini se kako su na Parku prinčeva odlučili riskirati...