Osvojio je US Open i bio treći na svijetu, sada je postao nogometaš

Thiem se već nalazi na popisu igrača prve momčadi za sezonu 2026./27., a u Badener AC stigao je 15. srpnja. Novi klub pronašao je preko prijatelja koji već igra za momčad iz Badena, grada smještenog dvadesetak kilometara južno od Beča.

Ovo mu ipak neće biti prvo nogometno iskustvo. Nakon završetka profesionalne teniske karijere nastupao je za klub iz rodnog Lichtenwörtha. Prošle je sezone odigrao deset službenih utakmica i postigao jedan gol.

Unatoč velikom sportskom imenu, 32-godišnji Austrijanac neće imati povlašten položaj u novoj svlačionici. U klubu su naglasili da će se za mjesto u početnoj postavi morati izboriti kao i svi ostali igrači.

'Čuli smo da je i dobar nogometaš. Ima prijatelja u našem klubu i vjerujem da će doista igrati za nas. Ipak, kod nas se svi moraju boriti za mjesto u početnoj postavi', poručio je čelnik nogometne sekcije Badener AC-a Sergej Petrovic.

Thiem je najveći uspjeh teniske karijere ostvario 2020. godine osvajanjem US Opena. Ukupno je osvojio 17 ATP naslova, igrao dva finala Roland Garrosa i finale Australian Opena, a najbolji plasman bilo mu je treće mjesto na ATP ljestvici. Profesionalnu tenisku karijeru završio je u listopadu 2024. godine nakon dugotrajnih problema s ozljedom ručnog zgloba.