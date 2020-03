Otkrivamo pozadinu skandaloznog obračuna na Maksimiru; ovo je razlog zašto trener Dinama Nenad Bjelica još nije dobio otkaz

Dinamo je zbog pandemije koronavirusa u utorak odlučio za trideset posto smanjiti plaće igračima, stručnom stožeru i članovima radne zajednice u periodu od sljedećih šest mjesec. Svi u klubu su pristali na rezanje prihoda osim prve momčadi, trenera Nenada Bjelice i njegovog stožera...

Svima je jasno kako je ovo izravan obračun s Bjelicom, nevjerojatan pritisak i 'krvava' kazna zbog neposluha, kako njega i njegovih suradnika, tako i igrača prve momčadi. No, Uprava kluba je u prvoj turi 'sječe glava' odlučila 'pomilovati' samog Nenada Bjelicu.

Dakle, Nenad Bjelica je i dalje prvi trener Dinama, klub mu sigurno neće dati otkaz jer bi u tom slučaju mogao izgubiti milijune eura ! Da, Bjelica je u sjajnoj pregovaračkoj poziciji jer sam sigurno neće otići, a ako mu Dinamo uruči otkaz morao bi mu isplatiti ugovor do kraja, a to je ljeto 2021, godine te sve bonuse i zaostatke.

Pa ipak, Dinamo nije imao muda dati otkaz Nenadu Bjelici. S njim su se klupski čelnici obračunali tako da su 'počistili' sve njegove suradnike i doslovno iz izbacili na cestu. A s Bjelicom će ipak morati puno pažljivije. Iako, ovo je brutalan obračun i nevjerojatan pritisak na trenera, ali on u ovom trenutku ima puno jače karte u rukama.

I sam je Nenad Bjelica isticao kako ga je Zdravko Mamić doveo u klub te kako se s njim znao često telefonski čuti, posebice nakon Dinamovih uspjeha u Ligi prvaka. No, sada je Bjelica na najboljem putu da završi kao i svi Mamićevi 'obožavani' treneri - odbačen i šikaniran nakon svega što je napravio za 'modre'.

Nenad Bjelica već je neko vrijeme u nemilosti vodećih ljudi kluba, prije svih Zorana Mamića koji bi kao sportski direktor trebao blisko surađivati s prvim strategom. No, ljubav je pukla pa je Bjelica izravno izgubio i potporu starijeg brata Mamića, Zdravka. Da, nitko ne dvoji, a mnogi često niti ne skrivaju, kako bjegunac od hrvatskog pravosuđa i dan danas iz Međugorja upravlja Dinamom.

Realno, imali su čelni ljudi Dinama jako dobre razloge. Dapače, više od milijun njih... No, krenimo redom.

Računica je jednostavna - Nenad Bjelica ima ugovor na oko milijun i 200 tisuća eura na godinu, do kraja ugovora Dinamo mu je sada 'dužan' nešto više od milijun i pol eura. Ako se tome dodaju dogovoreni bonusi za uspjehe u Ligi prvaka ove sezone i gotovo sigurno osvojeno prvenstvo, svota bi na kraju lako mogla premašiti dva milijuna eura!

Jasno je da Dinamovi 'mudraci' neće srljati, brutalnom sječom Bjeličinih pomoćnika dali su mu do znanja tko je gazda u klubu i sad čekaju njegov potez. Kako će sve ovo završiti? Sigurno je da će biti zabavno, barem za medije i javnost jer Bjelica je preuzeo Dinamo u svibnju 2018. godine i na klupi 'modrih' ostvario je fantastične rezultate, vratio je navijače na Maksimir i Dinamo u Europu.

Osvojio je dva naslova prvaka, a milimetar je i do treće titule. Prezimio je s 'modrima' u Europi' nakon 49 godina čekanja doguravši do osmine finala Europske lige, dok je ove sezone izborio plasman u Ligu prvaka gdje je Dinamo do posljednjeg kola bio i igri za prolaz u drugi krug.

No, ljubavi je stigao kraj, braća Mamić više ga ne žele u klubu, razlozi su za sada javnosti nepoznati, ali i manje bitni. Odbijanje smanjenja plaća bio je sjajan razlog za totalni rat s više nego uspješnim trenerom. Nenad Bjelica sada ima dovoljno vremena za pregovore i dostojan odlazak jer zbog pandemije koronavirusa nogometa ionako nema, a neće ga ni biti u sljedećih nekoliko tjedana. Čeka se njegov potez...