Osijek kritizirao sudačke odluke; pogledajte videozapis koji je klub objavio

M.Š

30.11.2025 u 15:58

Vukovar 1991 - Osijek
Vukovar 1991 - Osijek Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Osijek je otvorio 15. kolo SHNL-a remijem s Vukovarom rezultatom 2-2. Sada im slijedi izazov s Varaždinom.

Osijek je u toj utakmici dvaput vodio; golovima Arnela Jakupovića u 34. te Naila Omerovića u 55., a junak domaćina bio je Alen Jurilj golovima u 53. i 82. minuti. Momčad Željka Sopića nada se preokrenuti krizu pobjedom protiv Varaždina, a tu je utakmicu klub najavio na poseban način.

Naime, Bijelo-plavi su preko društvenih mreža podijelili dvije sporne situacije iz utakmice s Vukovarom u kojima vjeruju da su zakinuti za jedanaesterac. Uz videozapis su samo napisali: 'Slijedi nam utakmica u VARaždinu. 🎥'

Uz jasnu insinuaciju na (po njima) neispravno korištenje VAR-a i generalno neispravnih sudačkih odluka klub je kritizirao suce. Sporne situacije možete pogledati ispod.

Standings provided by Sofascore

