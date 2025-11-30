Osijek kritizirao sudačke odluke; pogledajte videozapis koji je klub objavio

Osijek je u toj utakmici dvaput vodio; golovima Arnela Jakupovića u 34. te Naila Omerovića u 55., a junak domaćina bio je Alen Jurilj golovima u 53. i 82. minuti. Momčad Željka Sopića nada se preokrenuti krizu pobjedom protiv Varaždina, a tu je utakmicu klub najavio na poseban način.

Naime, Bijelo-plavi su preko društvenih mreža podijelili dvije sporne situacije iz utakmice s Vukovarom u kojima vjeruju da su zakinuti za jedanaesterac. Uz videozapis su samo napisali: 'Slijedi nam utakmica u VARaždinu. 🎥'

Uz jasnu insinuaciju na (po njima) neispravno korištenje VAR-a i generalno neispravnih sudačkih odluka klub je kritizirao suce. Sporne situacije možete pogledati ispod.