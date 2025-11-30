PREMIER LIGA

Pogledajte bizaran penal zvijezde Crystal Palacea: Zbog novog pravila ga morao ponovno izvoditi

30.11.2025 u 13:51

U tijeku je utakmica 13. kola engleske Premier lige između Crystal Palacea i Manchester Uniteda.

Crystal Palace je poveo u 36. minuti golom Jean-Phillippea Matete iz kaznenog udarca. No, nije to bio običan udarac s bijele točke.

Naime, Francuz je morao dva puta izvesti kazneni udarac. Razlog je što je pri prvom udarcu nehotice dvaput dotaknuo loptu. Lopta je naposljetku ušla u gol, ali se moralo ponovno izvesti. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, pravilo vezano za kaznene udarce promijenjeno je nakon sporne utakmice četvrtfinala Lige prvaka između Atletico i Real Madrida. Tada je Alvarez dva puta dirao loptu te je njegov penal poništen.

Krovna kuća za nogometna pravila IFAB je zbog tog incidenta na ljeto odlučila promijeniti pravilo. Ukoliko igrač sada dva puta dodirne loptu pri izvođenju kaznenog udarca, on se ne poništava, već se ponavlja.

