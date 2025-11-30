Rijeka rano povela protiv Lokomotive! Pogledajte gol

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Diop, Jukić - Vešović, Bošković, Katić, Pajač - Krivak, Sušak - Stojaković
RIJEKA: Zlomislić - Lasickas, Radeljić, Majstorović, Devetak - Petrovič, Ndockyt - Butić, Janković, Menalo - Jurić
-
59'
Lokomotiva uzvraća, no Katićev udarac odlazi pokraj gola.
-
56'
Jako opasno pred golom domaćih! Prvo je pucao Janković što je sjajno obranio Posavec, a potom je pokraj gola pucao Jurić
-
53'
Sjajno je Jurić iznio kontranapad, ali nije imao snage za završnicu. Naposljetku je pucao Menalo, ali neprecizno.
-
48'
Velika prilika za Jurića; obranio je Posavec, ali napadač je bio u zaleđu tako da eventualni gol ne bi vrijedio.
-
45'
Počelo je 2. poluvrijeme!
-
45'
Prvo poluvrijeme je gotovo! Rijeka vodi zahvaljujući ranom golu.
-
39'
Pokušaj Ndockyta, ali Posavec hvata u ruke.
-
29'
Još jedna dobra prilika za Lokomotivu. Vešović je glavom prebacio gol iz blizine. Bila je to dobra situacija, ali lopta je bila previsoka.
-
28'
I Katić je požutio nakon gaženja Adu-Adjeia.
-
27'
Pajač je pucao iz slobodnjaka, Zlomislić hvata u ruke.