Rijeka rano povela protiv Lokomotive! Pogledajte gol

NK Rijeka

Izvor: Pixsell  /  Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
LOKOMOTIVA
0:1
RIJEKA
  • M.Š.
  • Zadnja izmjena 30.11.2025 16:14
  • Objavljeno 30.11.2025 u 16:14
Nedjeljni program 15. kola SuperSport HNL-a donosi nam samo susret Lokomotive i Rijeke u Maksimiru. Utakmicu od 15 sati možete pratiti putem MAXTV-a na kanalima MAXSporta i na HRT-u, dok najzanimljivije trenutke pogledajte još jednom na tportalu.

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Diop, Jukić - Vešović, Bošković, Katić, Pajač - Krivak, Sušak - Stojaković

RIJEKA: Zlomislić - Lasickas, Radeljić, Majstorović, Devetak - Petrovič, Ndockyt - Butić, Janković, Menalo - Jurić

  • 59'

    59'

    Lokomotiva uzvraća, no Katićev udarac odlazi pokraj gola.

  • 56'

    56'

    Jako opasno pred golom domaćih! Prvo je pucao Janković što je sjajno obranio Posavec, a potom je pokraj gola pucao Jurić

  • 53'

    53'

    Sjajno je Jurić iznio kontranapad, ali nije imao snage za završnicu. Naposljetku je pucao Menalo, ali neprecizno.

  • 48'

    48'

    Velika prilika za Jurića; obranio je Posavec, ali napadač je bio u zaleđu tako da eventualni gol ne bi vrijedio.

  • 45'

    45'

    Počelo je 2. poluvrijeme!

  • 45'

    45'

    Prvo poluvrijeme je gotovo! Rijeka vodi zahvaljujući ranom golu.

  • 39'

    39'

    Pokušaj Ndockyta, ali Posavec hvata u ruke.

  • 29'

    29'

    Još jedna dobra prilika za Lokomotivu. Vešović je glavom prebacio gol iz blizine. Bila je to dobra situacija, ali lopta je bila previsoka.

  • 28'

    28'

    I Katić je požutio nakon gaženja Adu-Adjeia.

  • 27'

    27'

    Pajač je pucao iz slobodnjaka, Zlomislić hvata u ruke.

