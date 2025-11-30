Bojkot Lazija nakon kaosa protiv Modrića: 'Sudac je genij, uspio je sve i razveseliti i razbjesniti'

Lazio je nakon poraza 1:0 od Milana na San Siru odbio izaći pred novinare, ogorčen načinom na koji je okončana utakmica. Rimljani su odlično otvorili dvoboj i već u prvoj minuti mogli povesti, no Mike Maignan sjajno je reagirao na udarac glavom Maria Gile. Vratar Milana briljirao je i protiv Mattije Zaccagnija, dok je jedini pogodak na utakmici postigao Rafael Leao nakon lijepo izrađene akcije početkom drugog dijela.

Najkontroverzniji trenutak dogodio se u sudačkoj nadoknadi. Sudac Giuseppe Collu pregledavao je potencijalno igranje rukom Strahinje Pavlovića, ali je na kraju procijenio da je prethodno Adam Marušić napravio prekršaj. Odluka je izazvala žestoke prosvjede, a u gužvi su zbog prigovora isključeni trener Milana Massimiliano Allegri i pomoćni trener Lazija Marco Ianni.

Lazio: ‘Pustit ćemo da snimke govore’

Bijesni zbog odluke, u Laziju su se odlučili na 'silenzio stampa'. Nitko od igrača, stožera ili čelnika nije se pojavio pred medijima, nego su na društvenim mrežama objavili snimku spornog trenutka uz poruku:

‘Žao nam je što večeras ne možemo u press-sobu, ali pustit ćemo da snimke govore umjesto nas.’

Stručnjak za suđenje: ‘To ne može biti penal’

Kako bi se rasvijetlila situacija, DAZN je pozvao suca-analitičara Lucu Marellija, koji je nedvosmisleno objasnio da kaznenog udarca nije moglo biti.

‘To ne može biti jedanaesterac iz tri razloga. Prvo, igrači su bili ekstremno blizu. Drugo, Pavlovićeva ruka bila je iza tijela — nije mogao vidjeti loptu ni reagirati. Treće, Collu je donio ispravnu odluku, ali na pogrešan način. Reći da je Marušić napravio prekršaj bilo je pretjerano.’

Slično su reagirali i analitičari Sky Sport Italije, koji su suca Collua u šali proglasili ‘genijem’ jer je, kako kažu, uspio “istovremeno sve usrećiti i razljutiti”.

‘Dopustio je VAR-u da ispravi apsurdnu prvotnu procjenu, ali je istodobno održao pravdu tako što nije dosudio jedanaesterac koji bi bio potpuno neutemeljen.’