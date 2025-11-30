Pogledajte kako se Rebić naljutio na Garciju pri izmjeni: Nešto mu je dobacio

Varaždin je poveo u 44. minuti kada je Tomislav Duvnjak pogodio izvanrednim udarcem kakav se rijetko viđa i na najvećim europskim stadionima. Hajduk je izjednačio u 54. minuti preko Michelea Šege , koji je iskoristio veliku pogrešku vratara Olivera Zelenike .

Trener Gonzalo García, koji je ponovno odlučio ostaviti Marka Livaju na klupi, ubacio je kapetana u 61. minuti. Livajin ulazak dočekan je ovacijama, a u kratkom vremenu na terenu jasno je pokazao koliko znači ovoj momčadi. No posebnu pozornost privukla je reakcija Ante Rebića, igrača koji je morao napustiti igru.

Rebić je vidno nezadovoljan primio odluku. Namrgođeno je odmahivao glavom, a nakon što je pružio ruku Livaji, u prolazu je ljutito dobacio nekoliko riječi prema Garciji, koji mu je pokušao objasniti razloge svoje odluke.