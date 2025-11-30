FRCALE ISKRE

Pogledajte kako se Rebić naljutio na Garciju pri izmjeni: Nešto mu je dobacio

N.M.

30.11.2025 u 13:26

Reakcija Rebića
Reakcija Rebića Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Hajduk je u subotu na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina u utakmici 15. kola SuperSport HNL-a.

Varaždin je poveo u 44. minuti kada je Tomislav Duvnjak pogodio izvanrednim udarcem kakav se rijetko viđa i na najvećim europskim stadionima. Hajduk je izjednačio u 54. minuti preko Michelea Šege, koji je iskoristio veliku pogrešku vratara Olivera Zelenike.

Trener Gonzalo García, koji je ponovno odlučio ostaviti Marka Livaju na klupi, ubacio je kapetana u 61. minuti. Livajin ulazak dočekan je ovacijama, a u kratkom vremenu na terenu jasno je pokazao koliko znači ovoj momčadi. No posebnu pozornost privukla je reakcija Ante Rebića, igrača koji je morao napustiti igru.

Rebić je vidno nezadovoljan primio odluku. Namrgođeno je odmahivao glavom, a nakon što je pružio ruku Livaji, u prolazu je ljutito dobacio nekoliko riječi prema Garciji, koji mu je pokušao objasniti razloge svoje odluke.

Hajduk - Varaždin (ovacije Livaji) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk
Sažeci Hrvatske nogometne lige

