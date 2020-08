Osijek je izvukao najtežeg mogućeg protivnika, ali trener Kulešević ne gubi nadu: U jednoj utakmici sve je moguće

Na ždrijebu 2. kola kvalifikacija Europske lige nogometaši Osijeka u ponedjeljak nisu imali sreće, umjesto austrijskog Hartberga ili češkog Jabloneca dobili su švicarski Basel, koji je u nedavno završenoj sezoni igrao četvrtfinale Europske lige. Dobra je stvar da će Osijek biti domaćin, a televizijski prijenos ove utakmice možete pratiti na programu Arenasporta (MAXtv)

'Jako težak suparnik, vidi se to i po njihovom koeficijentu kojega imaju u Europi. S druge strane, ipak je dobro da ćemo igrati na domaćem terenu, iako ne možemo računati na podršku naših navijača. U jednoj je utakmici ipak sve moguće, bez obzira na to što su oni prije 20 dana igrali u četvrtfinalu Europske lige protiv Šahtara, a prije toga su bili vrlo uvjerljivi u dva ogleda s Eintrachtom iz Frankfurta', rekao je trener Osijeka Ivica Kulešević i dodao:

'Vidim da su jučer izgubili finale švicarskog Kupa, a i nemaju više primat u domaćem prvenstvu. No, riječ je o klubu koji ima višestruko veći proračun od našeg i sigurno nas očekuje vrlo zahtjevna zadaća. Sezona nam je loše krenula, no možda je baš ogled s Baselom šansa da se vratimo u pozitivu nakon serije derbija u domaćem prvenstvu. Možda je to prednost za nas da igramo teške utakmice prije europske premijere.'

Basel je klub bogate tradicije, osvajač je brojnih trofeja u švicarskom nogometu i stalni sudionik natjecanja pod okriljem Uefe. Bili su 20 puta prvaci Švicarske, od toga osam puta zaredom u razdoblju od 2010. do 2017. godine. Kroz njegove su redove prošli brojni poznati nogometaši, a vrlo dubok trag su ostavila i dvojica Hrvata, Ivan Rakitić i Mladen Petrić. Basel je prošle sezone u domaćem prvenstvu bio treći, iza prvaka Young Boysa i St. Gallena.