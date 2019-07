Od tragičara do junaka; Čolak šokirao 'lokose', u sudačkoj nadoknadi zabio za pobjedu Rijeke

Rijeka je u 2. kolu Hrvatski Telekom Prvoj lige u Kranjčevićevoj pobijedila Lokomotivu 1:0. U poprilično 'mlakoj' utakmici gosti su do gola i tri nova boda stigli golom u posljednjim trenucima susreta...

Tako se Čolak već na samom startu utakmice prometnuo u tragičara, a njegova je uloga 'krivca' trajala sve do doslovno posljednjih trenutaka meča. No, krenimo redom...

Lokomotiva je do prve konkretne i velike prilike stigla tek u 55. minuti. Karačić je ubacio, a Uzuni puca. No, Prskalo je spreman, sjajnom reakcijom brani taj opasni pokušaj domaćina. Rijeka je i dalje bila opasnija, prijetio je Halilović, no njegovi su pokušaji u nekoliko akcija 'zapeli' u 'šumi nogu' domaćih nogometaša.

Sve je govorilo kako će Lokomotiva i Rijeka podijeliti bodove, a onda se u 92. minuti ukazao 'tragičar' s početka utakmice - Antonio Čolak. Najveći dio posla odradio je Acosty koji je bio neuhvatljiv za obranu 'lokosa', dobro je proigrao Čolaka koji je ostao potpuno sam u šesnaestercu domaćih te bez milosti zabija za pobjedu i nova tri boda Rijeke na startu sezone! Prošao je tako Čolak u samo 90 minuta put od tragičara do junaka važne pobjede...