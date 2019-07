Mario Mandžukić napokon je doznao koliko vrijedi; ovo je cifra za koju ga se može otkupiti

Trener Juventusa Maurizio Sarri ima višak igrača, posebice u napadu. Zato je mladi Moise Kean (19) već praktički prodan, ali još je jedan višak. Pitanje je samo hoće li otići Gonzalo Higuain ili naš Mario Mandžukić. Čelnici Juventusa do sada nisu isticali za koji bi novac prodali Mandžu, ali...

Talijanski mediji donose kako su u Juventusu jednostavno morali staviti Marija Mandžukića 'u izlog'. Naime, trener Maurizio Sarri ima višak igrača i jednostavno je primoran napraviti selekciju, prodati one na koje ne računa, ali i one za koje postoji barem neki interes.

Gužvu u napadu Juventus je riješio prodajom mladog Moise Keana, ali moraju otići još jedan ili dvojica. Paulo Dybala je mnogima zanimljiv, ali je u isto vrijeme praktički svima preskup jer 'stara dama' ga ne bi pustila za manje od 120 milijuna eura. Tottenham je bio 'zagrijan' sve dok iz Torina nije stigao odgovor o visini odštete...

Tako su na 'listi za odstrel' ostala samo dva imena - povratnik Gonzalo Higuain i naš Mario Mandžukić. Higuain je Sarrijev ljubimac još iz vremena dok su obojica bila u Napoliju, ali ima veliki problem. Igrač je s najvećom plaćom u Juventusu i to je najveći teret za klupski proračun. Svi bi u Torinu bili najsretniji kad bi ga uspjeli ili prodati ili nagovoriti da potpiše novi, financijski manji ugovor. Higuain odbija obje opcije, nema namjeru otići, a još manje pristati na manju plaću...

I tako je 'žrtva' te igre postao Mario Mandžukić kojeg je Sarri jednostavno morao staviti 'u izlog'. Do sada su se za Mandžu zanimali klubovi iz Kine, ali on je bez razmišljanja odbijao njihove milijune eura koji su se brojali u desecima, godišnje plaće. Pričalo se i o povratku u Bayern ili Atletico Madrid, raspitivali su se čelnici dortmundske Borussije... No, Mandžo je i dalje u Torinu. Ali, sada se po prvi put i javno zna za koji bi ga novac Juventus bio spreman pustiti.