Objavljeni detalji ždrijeba za Svjetsko prvenstvo: Evo s kime može igrati Hrvatska

FIFA je objavila detaljne upute za završni ždrijeb koji će se održati u Washingtonu, dok će raspored utakmica – s preciznim terminima i stadionima – biti predstavljen dan poslije, u subotu, 6. prosinca, stoji na službenoj stranici FIFA-e.

Do početka prvog Mundijala s čak 48 sudionika ostalo je manje od 200 dana, a potvrđena su pravila prema kojima će biti posloženo 12 skupina po četiri reprezentacije. Ždrijeb će se održati u prestižnom Kennedy Centeru, gdje će se okupiti izbornici i čelnici svih momčadi kako bi doznali suparnike u grupnoj fazi.

Najvažnija novost odnosi se na reprezentacije koje će na turnir stići kroz baraž. Sve će biti automatski smještene u četvrti šešir. Time je odbačena prethodna mogućnost prema kojoj bi se pobjednike kvalifikacijskih puteva svrstavalo u jače šešire, ovisno o koeficijentu najjače momčadi u tom putu. Primjerice, pobjednik kvalifikacijskog puta u kojem bi se nalazila Italija ušao bi u drugi šešir zahvaljujući talijanskom koeficijentu – no takvo rješenje je napušteno.

Hrvatska ostaje u drugoj jakosnoj skupini, što znači da u grupnoj fazi ne može igrati protiv Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Švicarske, Japana, Senegala, Irana, Južne Koreje, Ekvadora, Austrije i Australije. Da je FIFA primijenila raniju opciju, Austrija i Australija preselile bi u treći šešir, a njihova mjesta zauzele bi europske reprezentacije koje prolaze kvalifikacijske puteve Italije i Danske.

Tri domaćina – Kanada, Meksiko i SAD – unaprijed su postavljeni u prvu jakosnu skupinu. Preostalih 39 reprezentacija, zajedno s mjestima rezerviranim za pobjednike baraža, raspoređeno je u četiri šešira prema FIFA-inoj ljestvici od 19. studenog 2025.

Jakosne skupine:

Prva skupina: Kanada, Meksiko, SAD, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka



Druga skupina: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija



Treća skupina: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika



Četvrta skupina: Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland, pobjednici europskih doigravanja A, B, C i D, pobjednici Interkontinentalnih doigravanja 1 i 2

Sam ždrijeb počet će izvlačenjem svih momčadi iz prvog šešira koje će se redom raspoređivati u skupine A – L. Isti će se postupak potom primijeniti i na ostale šešire.

Pravila i ograničenja ždrijeba Kanada, Meksiko i SAD imat će posebne označene kuglice i automatski će zauzeti mjesta A1 (Meksiko), B1 (Kanada) i D1 (SAD). Devet preostalih reprezentacija iz prvog šešira bit će smješteno na prvu poziciju skupine u koju budu izvučene.

Kako bi se spriječilo prerano međusobno odmjeravanje najjačih momčadi, četiri najbolje reprezentacije svijeta bit će razdvojene na suprotne strane ždrijeba. Španjolska (1.) i Argentina (2.) bit će smještene u različite dijelove tablice, kao i Francuska (3.) i Engleska (4.), pa se te momčadi mogu susresti tek u finalu – naravno, pod uvjetom da osvoje svoje skupine.

Ograničenje vrijedi i za konfederacije: u skupini ne smije biti više od jedne reprezentacije iz iste konfederacije, osim u slučaju UEFA-e koja ima 16 predstavnika. Svaka skupina tako mora imati najmanje jednog, a najviše dva europska sudionika.

Raspored utakmica i stadiona Ždrijeb će odrediti parove u skupinama, ali ne i termine ni stadione. Taj će dio rasporeda FIFA objaviti dan kasnije, 6. prosinca. Pri određivanju kalendara uzimat će se u obzir vremenske zone, logistika i uvjeti na stadionima, kako bi se reprezentacijama i navijačima omogućili najbolji mogući uvjeti tijekom turnira.