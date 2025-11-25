Grobari skandalozno navijaju na utakmici hrvatskog kluba: 'Nek umre ustaša'

Nažalost, događanja na parketu u prvom dijelu zasjenilo je skandalozno navijanje navijača Partizana - Grobara.

Oni su oko 20. minute krenuli sa skandiranjem 'Nek umre ustaša' koje je potrajalo nekoliko minuta. Suci nisu prekinuli utakmicu zbog skandiranja.

Uoči utakmice, Nexe je prvi u skupini s pet bodova, dok su iza njega Kaddeten i Partizan s četiri te Ademar Leon s tri. U utakmici igranoj u Našicama, Nexe je slavilo 30:22, a utakmica je prošla bez ijednog incidenta.