Grobari skandalozno navijaju na utakmici hrvatskog kluba: 'Nek umre ustaša'

N.M.

25.11.2025 u 19:24

Grobari (arhiva)
Grobari (arhiva) Izvor: EPA / Autor: Martin Sylvest
U tijeku je utakmica petog kola EHF Europske lige između Partizana i Nexea.

Nažalost, događanja na parketu u prvom dijelu zasjenilo je skandalozno navijanje navijača Partizana - Grobara.

Oni su oko 20. minute krenuli sa skandiranjem 'Nek umre ustaša' koje je potrajalo nekoliko minuta. Suci nisu prekinuli utakmicu zbog skandiranja.

Uoči utakmice, Nexe je prvi u skupini s pet bodova, dok su iza njega Kaddeten i Partizan s četiri te Ademar Leon s tri. U utakmici igranoj u Našicama, Nexe je slavilo 30:22, a utakmica je prošla bez ijednog incidenta.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

