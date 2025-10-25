Novi debakl Liverpoola! Izgubio je četvrtu prvenstvenu utakmicu zaredom i potonuo s vrha

Iako se pobjedom u gostima kod Eintrachta u Ligi prvaka 5:1 napunio samopouzdanjem, Liverpool je upisao četvrti uzastopni poraz u Premier ligi.

Brentford je odigrao jako dobru utakmicu i poveo je već u 5. minuti golom Outtare. Liverpool je bio uglavnom bezopasan, a u 45. je Schade nakon sjajne kontre zabio za 2:0.

Gosti su se vratili duboko u nadoknadi prvog poluvremena golom Kerkeza, ali su opet pali u zaostatak u 60. minuti. Van Dijk je napravio prekršaj na rubu šesnaesterca, ali je nakon intervencije VAR-a utvrđeno da je prekršaj bio na liniji šesnaesterca te je dosuđen penal. Rutinski ga je izveo Thiago.

Liverpool je imao posjed, ali nije složio nijednu konkretnu šansu sve do 89. minute i majstorije Mohameda Salaha. On je lijevom nogom primirio jednu jako tešku loptu i onda je desnom zakucao u rašlje za 3:2.

Očekivala se potpuna ofenziva gostiju, ali je ona izostala u sedam minuta sudačke nadoknade i Brentford je sačuvao svoju prednost. Tako je Liverpool dopustio Manchester United i Sunderlandu da ga preskoče te je sad na šestome mjestu sa četiri boda zaostatka za Arsenalom koji u nedjelju igra protiv Crystal Palacea.