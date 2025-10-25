Šokantna završnica razočarala Sergeja Jakirovića

Hull je bio na korak od nastavka odličnog niza i četvrte uzastopne pobjede u prvenstvu, koja bi ih dovela na poziciju koja vodi u play-off. Međutim, na kraju su ostali samo sa jednim osvojenim bodom.

Iako Hull igra bez poraza već pet utakmica, jasno je da su njihovi igrači razočarani jer su bili vrlo blizu nove pobjede.

Nakon dobre igre i nekoliko prilika u prvom poluvremenu, rezultat je bio 0:0, ali već na početku drugog dijela Hull je poveo 1:0.

U prvoj akciji u nastavku utakmice, domaći su zabili gol kada je Gelhardt odlično iskoristio asistenciju Crooksa i pogodio za 1:0, što je izazvalo veliko slavlje među domaćim navijačima.

Izgledalo je da će Jakirovićea momčad upisati novu pobjedu, no šok i nevjerica pogodili su ih u 91. minuti kada je Charlton uspio izjednačiti na 1:1.

Gosti su izborili korner, a nakon ubačaja, najviši u kaznenom prostoru Hulla bio je Berry koji je postigao gol za izjednačenje, čime je utišano slavlje na tribinama.

Jakirović nije mogao sakriti razočaranje zbog primljenog gola u sudačkoj nadoknadi, nakon što su bili toliko blizu pobjede.

Do kraja susreta Hull nije uspio postići gol za pobjedu, pa je konačan rezultat bio 1:1.