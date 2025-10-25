Sjajni United zabio četiri komada i izjednačio se sa Cityjem

United je poveo u 24. minuti jako lijepim golom Matheusa Cunhe, a u 34. je dobrim udarcem na 2:0 povisio Casemiro .

A TEK MU JE 40

Bryan Mbeumo je, činilo se, slomio goste u 61. minuti, no Brighton se uspio vratiti preko Welbecka u 74. i Kostoulasa u 92. minuti. Ipak, tri boda Unitedu drugim golom na utakmici osigurao je Mbeumo u 96. minuti.

United je tako došao do treće pobjede zaredom i izjednačio se s Manchester Cityjem iako City ima utakmicu manje.