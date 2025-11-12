Novak Đoković otkrio što bi želio da mu piše na nadgrobnom spomeniku

Novak Đoković u otvorenom razgovoru s Piersom Morganom dotaknuo je niz zanimljivih tema, a među njima i onu kako bi volio da ga se ljudi sjećaju nakon smrti
‘Volio bih da na mom nadgrobnom spomeniku piše 'čovjek koji je dotaknuo ljudska srca'. To mi je doista važno. Želim da me pamte kao osobu koja je uvijek igrala pošteno i davala sve od sebe’, rekao je Novak Đoković te dodao:
‘Tenis mi je donio ponos i ispunjenje, ali ono što želim ostaviti iza sebe su ljudskost i suosjećanje.’
Srpski tenisač istaknuo je kako je ponosan na sve što je postigao u karijeri, no priznao je da mu je sprovod Nikole Pilića krajem rujna otvorio oči.
‘Moj teniski otac, kako sam ga zvao, preminuo je prije nešto više od mjesec dana i bio sam na njegovu pogrebu. To je bila prva sahrana na kojoj sam ikad bio. Osim goleme tuge i emocija koje sam tada osjetio, ono što mi se najviše urezalo u pamćenje bile su ljudske veze koje je on stvorio i ostavio iza sebe', rekao je Đoković i zaključio:
'Ljudi nisu govorili o njegovim sportskim uspjesima ili trenerskoj karijeri, nego o tome kakav je bio kao čovjek – kako se odnosio prema drugima i kako je mijenjao živote onih koji su ga poznavali. Tako želim da i mene pamte.'