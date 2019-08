Trener Dinama Nenad Bjelica oprezan uoči uzvrata u Norveškoj: Imamo dobar rezultat, ali to ništa ne znači...

Nogometaši Dinama u ponedjeljak su ujutro čarter letom otputovali za Norvešku gdje sutra (utorak, 27. kolovoza, 21 sat) u Trondheimu igraju uzvratnu utakmicu play-offa za plasman u Ligu prvaka. Momčad Nenada Bjelice u prvoj je utakmici na Maksimiru slavila 2:0 i na korak je do ulaska u Ligu prvaka

'Imamo dobar rezultat iz prve utakmice, ali to ne znači ništa. Čeka nas još puno posla, no vjerujem da ćemo ponoviti posao iz barem jedne od dvije zadnje europske utakmice. Hoće li to biti Budimpešta ili Zagreb od prošle srijede, vidjet ćemo. Ako to uspijemo, šanse za prolazak u skupine Lige prvaka bit će nam vrlo velike', rekao je trener Dinama Nenad Bjelica netom uoči polaska put Norveške.