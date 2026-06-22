Najveće iznenađenje Svjetskog prvenstva? O njima danas priča cijeli svijet

Dok najveće svjetske reprezentacije vode bitke za prolazak skupine, jedno od najugodnijih iznenađenja Svjetskog prvenstva 2026. stiže iz Afrike.

Zelenortski Otoci nakon dva odigrana kola još uvijek ne znaju za poraz te su postali prva afrička reprezentacija kojoj je to uspjelo na prva dva nastupa na Mundijalu još od Senegala 2002. godine.

Reprezentacija s otočne države u Atlantskom oceanu u prva je dva susreta osvojila dva boda remijima protiv favoriziranih suparnika,Španjolske i Urugvaja, te ostala u igri za prolazak u nokaut-fazu natjecanja.

No njihov uspjeh nije jedina impresivna statistika.

Zelenortski Otoci postavili su i rekord modernih svjetskih prvenstava po disciplini. U prva dva nastupa napravili su samo pet prekršaja, što je najmanji broj prekršaja jedne reprezentacije nakon dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu još od 1966. godine, odnosno od kada se bilježe ti podaci.

Takav podatak posebno je zanimljiv jer pokazuje da uspjeh Zelenortskih Otoka nije rezultat agresivne igre ili obrambenog bunkera. Naprotiv, riječ je o momčadi koja organizirano igra protiv jačih suparnika i pritom ostaje jedna od najdiscipliniranijih reprezentacija na cijelom turniru.

Svjetsko prvenstvo još je daleko od završetka, ali Zelenortski Otoci već su se prometnuli u jednu od najljepših priča turnira i reprezentaciju koju neutralni navijači sve češće nazivaju najvećim iznenađenjem Mundijala.