Najveća senzacija SP-a nastavlja bajku: Zaustavili Španjolsku i Urugvaj pa došli na korak od nokaut-faze

Reprezentacija koja je već samim plasmanom na SP ispisala povijest sada je pokazala da nije došla samo sudjelovati. Nakon što je zaustavila Španjolce, uspjela je uzeti bod i još jednom velikanu svjetskog nogometa.

Zelenortski Otoci poveli su u 21. minuti povijesnim golom Kevina Pine iz slobodnog udarca. Bio je to njihov prvi pogodak u povijesti Svjetskih prvenstava, a stigao je na spektakularan način - izravnim udarcem iz prekida.

Urugvaj je do kraja prvog poluvremena ipak uspio okrenuti utakmicu. Najprije je izjednačio preko Araúja, a zatim u samoj završnici prvog dijela poveo golom Canobbija.

Činilo se tada da je favorit pronašao način kako slomiti otpor debitanta, ali Zelenortski Otoci nisu nestali iz utakmice. U 61. minuti Varela je zabio za 2:2 i donio im novi povijesni bod.

Nakon dva kola Zelenortski Otoci imaju dva remija protiv Španjolske i Urugvaja - rezultat koji je prije početka turnira zvučao gotovo nestvarno. A sada je stvarnost jedne od najljepših priča ovog SP-a.

Urugvaj je, s druge strane, ponovno ostao bez pobjede. Nakon remija sa Saudijskom Arabijom u prvom kolu, sada nije uspio svladati ni debitanta, što mu dodatno komplicira situaciju u skupini.

Zelenortski Otoci više nisu samo simpatični autsajder. Nakon Španjolske i Urugvaja jasno je da su postali momčad koju nitko na ovom prvenstvu ne smije uzeti olako.

A u trećem kolu čeka ih utakmica života. Protiv Saudijske Arabije igrat će za plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, što bi za debitanta bio rezultat koji bi prije početka turnira zvučao gotovo nestvarno.