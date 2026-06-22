Najveća senzacija SP-a nastavlja bajku: Zaustavili Španjolsku i Urugvaj pa došli na korak od nokaut-faze

senzacija

Najveća senzacija SP-a nastavlja bajku: Zaustavili Španjolsku i Urugvaj pa došli na korak od nokaut-faze

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 22.06.2026 02:04
  • Objavljeno 22.06.2026 u 02:04
Zelenortski otoci - Urugvaj
Zelenortski otoci - Urugvaj Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Nova senzacija na Svjetskom prvenstvu. Zelenortski Otoci, debitant i jedan od najvećih autsajdera turnira, nakon remija 0:0 protiv Španjolske napravili su još jedno veliko iznenađenje - odigrali su 2:2 s Urugvajem, dvostrukim svjetskim prvakom.

Reprezentacija koja je već samim plasmanom na SP ispisala povijest sada je pokazala da nije došla samo sudjelovati. Nakon što je zaustavila Španjolce, uspjela je uzeti bod i još jednom velikanu svjetskog nogometa.

Zelenortski Otoci poveli su u 21. minuti povijesnim golom Kevina Pine iz slobodnog udarca. Bio je to njihov prvi pogodak u povijesti Svjetskih prvenstava, a stigao je na spektakularan način - izravnim udarcem iz prekida.

Urugvaj je do kraja prvog poluvremena ipak uspio okrenuti utakmicu. Najprije je izjednačio preko Araúja, a zatim u samoj završnici prvog dijela poveo golom Canobbija.

Činilo se tada da je favorit pronašao način kako slomiti otpor debitanta, ali Zelenortski Otoci nisu nestali iz utakmice. U 61. minuti Varela je zabio za 2:2 i donio im novi povijesni bod.

Nakon dva kola Zelenortski Otoci imaju dva remija protiv Španjolske i Urugvaja - rezultat koji je prije početka turnira zvučao gotovo nestvarno. A sada je stvarnost jedne od najljepših priča ovog SP-a.

Urugvaj je, s druge strane, ponovno ostao bez pobjede. Nakon remija sa Saudijskom Arabijom u prvom kolu, sada nije uspio svladati ni debitanta, što mu dodatno komplicira situaciju u skupini.

Zelenortski Otoci više nisu samo simpatični autsajder. Nakon Španjolske i Urugvaja jasno je da su postali momčad koju nitko na ovom prvenstvu ne smije uzeti olako.

A u trećem kolu čeka ih utakmica života. Protiv Saudijske Arabije igrat će za plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, što bi za debitanta bio rezultat koji bi prije početka turnira zvučao gotovo nestvarno.

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