TREBA NOVO RUHO

Nijemci složili popis stadiona koje treba srušiti: Poljud se našao među njima

N.M.

12.12.2025 u 14:52

Torcida
Torcida
Bionic
Reading

Njemački portal SportsRender, specijaliziran za nogometne stadione i arhitekturu sportskih objekata, objavio je listu deset kultnih stadiona koji bi, prema njihovoj procjeni, trebali proći potpunu rekonstrukciju.

Uz svjetski poznate objekte poput San Sira i Old Trafforda, na popisu se našao i splitski Poljud. U analizi se ističe da brojni velikani svjetskog nogometa i dalje igraju na stadionima koji imaju veliku povijesnu i simboličnu vrijednost, ali infrastrukturno više ne zadovoljavaju suvremene standarde.

Iako su arhitektonski jedinstveni, takvi objekti sve teže odgovaraju zahtjevima modernog sporta, sigurnosnim kriterijima i očekivanjima današnjih navijača. U tom su kontekstu autori smjestili i Poljud, koji opisuju kao jedan od najupečatljivijih stadiona na Balkanu.

Posebno naglašavaju njegov prepoznatljivi krov u obliku školjke, koji nazivaju vizualnim remek-djelom, ali istodobno upozoravaju da je ukupna infrastruktura – od hodnika do pratećih sadržaja – vidljivo istrošena.

‘Arhitektonski impresivan, ali konstrukcijski zastario. Nova verzija Poljuda trebala bi očuvati njegov identitet, uz rješavanje dugoročnih problema’, poručuju iz SportsRendera.

Poljud je zauzeo deveto mjesto na ljestvici, uz stadione poput San Sira, Parka prinčeva i Stamford Bridgea. Zaključak portala jest da suvremena publika traži veću razinu udobnosti, bolju akustiku, više sigurnosti i održive poslovne modele koji klubovima omogućuju konkurentnost. Za ove stadione, navode, došlo je vrijeme za ‘sljedeći veliki korak’.

tportal
