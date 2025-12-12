ambicije su visoke

Brazil sprema basnoslovnu ponudu izborniku; Ovime bi postao rekorder

M.Š

12.12.2025 u 15:22

Carlo Ancelotti Brazil
Carlo Ancelotti Brazil Izvor: EPA / Autor: JORGE ABREGO
Bionic
Reading

Brazilska nogometna reprezentacija navodno sprema novi ugovor za svoga izbornika Carla Ancelottija.

Kako prenosi španjolski Diario AS, Brazil je ponudio Talijanu ugovor sve do 2030. U savezu vjeruju kako je Ancelotti pravi izbor i čovjek kojeg pošto-poto žele zadržati u svojim redovima.

vezane vijesti

Nakon potencijalnog potpisa, Ancelotti bi postao najbolje plaćen trener na svijetu, a Brazil mu je s posebnom namjerom takvo što ponudio uoči Mundijala.

Naravno, očekivanja stožera su jako visoka i svi vjeruju da Brazil može osvojiti titulu svjetskog prvaka i da je Ancelotti pravi čovjek za prekinuti 24 godine dugi post. Brazil je posljednji put bio svjetski prvak 2002. kada je u finalu svladao Njemačku s 2-0. Selekcija s pet takvih trofeja je postala jako nestrpljiva i sada je na Talijanu da udovolji navijačima.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
na njega se ne računa

na njega se ne računa

Mudražija ove zime odlazi iz Dinama? Evo s kojim klubom će se uskoro sastati
shnl

shnl

Može li doći do preokreta oko Jagušića? Evo kakva je situacija uoči nedjeljnog ručka Dinama i Slavena
TREBA NOVO RUHO

TREBA NOVO RUHO

Nijemci složili popis stadiona koje treba srušiti: Poljud se našao među njima

najpopularnije

Još vijesti