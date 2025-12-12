Brazil sprema basnoslovnu ponudu izborniku; Ovime bi postao rekorder

Kako prenosi španjolski Diario AS, Brazil je ponudio Talijanu ugovor sve do 2030. U savezu vjeruju kako je Ancelotti pravi izbor i čovjek kojeg pošto-poto žele zadržati u svojim redovima.

Nakon potencijalnog potpisa, Ancelotti bi postao najbolje plaćen trener na svijetu, a Brazil mu je s posebnom namjerom takvo što ponudio uoči Mundijala.

Naravno, očekivanja stožera su jako visoka i svi vjeruju da Brazil može osvojiti titulu svjetskog prvaka i da je Ancelotti pravi čovjek za prekinuti 24 godine dugi post. Brazil je posljednji put bio svjetski prvak 2002. kada je u finalu svladao Njemačku s 2-0. Selekcija s pet takvih trofeja je postala jako nestrpljiva i sada je na Talijanu da udovolji navijačima.