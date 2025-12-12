HNS prelomio: Navijačke skupine neće dobiti ulaznice za Svjetsko prvenstvo

HNS je nedavno objavio sve detalje oko prijave za ždrijeb u kojem će se odlučivati tko će moći kupiti kartu. Puno prašine podigle su cijene koje su uistinu 'paprene'.

Ono što je nakon objave prošlo ispod radara je da HNS nije spomenuo kontingent za navijačke skupine. Kako navode Sportske novosti, HNS je na njihov upit odgovorio da posebnih karata za navijačke skupine neće niti biti.

Navode da razloge treba tražiti u Podgorici. Ono što su navijači koji su organizirano, autobusima i kombijima iz Dubrovnika stigli u Crnu Goru, ondje priredili na stadionu, u najmanju ruku nije ostavilo dobar dojam. Uz ustaške pjesme, paljenje baklji i odbijanje isprike domaćinima koje su nazivali četnicima.

To je Crnogorce posebno pogodilo jer ističu da s tim problemom danas imaju ozbiljne poteškoće – u krugu reprezentacije mnogo se govorilo i o činjenici da je dio hrvatskih navijača na stadionu u Podgorici vrijeđao Ivana Perišića i Stipu Pletikosu.