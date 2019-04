Nevjerojatna sportska priča; najbogatiji sportaš svijeta izveo jedan od najvećih povrataka

Osvajanjem svog petog 'zelenog sakoa' na Augusta Mastersu i ukupno 15. 'major' naslova u karijeri, 43-godišnji američki golfer Tiger Woods zaokružio je priču o jednom od najvećih sportskih povrataka u bližoj povijesti, kojim je oduševio ne samo svoje poklonike, već i brojne konkurente koje je pobijedio na putu do velikog i neočekivanog trijumfa

Nakon gotovo 11 godina, prvi put od US Opena 2008. godine, najpoznatiji golfer današnjice i jedna od najvećih sportskih ikona uopće, vratio se u krug velikih pobjednika, nakon što je godinama bio izgubljen u kolopletu iskušenja, loših životnih odluka, nesretnih okolnosti i brojnih zdravstvenih problema.

'Bio sam gotov. Jedva sam hodao. Nisam mogao sjediti. Nisam mogao ležati. Nisam mogao gotovo ništa. Nisam razmišljao o golfu čak ni u dalekoj budućnosti. Znao sam da ću ostati u sportu, ali nisam mogao pretpostaviti da ću igrati. Nisam to mogao činiti ni u svom dvorištu sa sinom Charliejem', prisjetio se Woods jednog od najtežih životnih razdoblja u karijeri u kojem je dno dotaknuo kad je uhićen zbog vožnje pod utjecajem.

Na kraju 2017. godine Woods je bio 1199. golfer na svjetskoj ljestvici i nitko nije vjerovao da će ga ponovno vidjeti s pobjedničkim trofejem u rukama.

'Srećom, obavio sam tu operaciju koja mi je dala priliku za normalan život. No, odjednom sam shvatio da ponovno mogu mahati palicom.'

To je bio početak puta. Već u drugoj polovici 2018. Woods počeo pokazivati naznake povratka u formu, osvojivši druga mjesta na British Openu i PGA Championshipu, a a kulminirao osvojanjem turnira na kojem je prvi put trijumfirao 1997. kao 21-godišnjak pomevši konkurente, najbližeg je nadmašio za čak 12 udaraca. Uslijedile su godine Woodsove nadmoći. Najveće turnire svijeta osvajao je takvom lakoćom da su mu prognozirali kako će do kraja karijere sigurno prestići legendarnog Jacka Nicklausa koji je na vrhu ljestvice sa 18 'major' trofeja. Woods je svoj 14. osvojio na US Openu 2008. godine i tu je stao.

Prestanak dominacije i silazak s prijestolja najboljeg golfera poklopili su se s raspadom njegova braka, do kojeg je došlo kad je njegova danas bivša supruga Elin Nordegren doznala za preljubničke afere s drugim ženama. Brak iz kojeg ima 11-godišnju kći Sam i 10-godišnjeg sina Charlieja okončan je razvodom 2010. godine.