Svi u Italiji pričaju samo o potezu hrvatskog reprezentativca; Ivan Perišić ponovno u centru pažnje

Inter je u 32. kolu Serie A slavio 3:1 u gostima kod davljenika Frosinonea. Pobjeda 'nerazzurra' bila je očekivana, a gol za 2:0 zabio je Ivan Perišić iz penala. Baš se oko tog njegovog gola podigla velika prašina u Italiji te se naš reprezentativac ponovno našao na svim naslovnicama

Na terenu je Inter u najjačoj postavi, s 'pokajnikom' Maurom Icardijem koji je sve donedavno bio 'bog i batina', kapetan i prvi izbor za izvođenje jedanaesteraca. No, na terenu je i Ivan Perišić, hrvatski reprezentativac zbog kojeg je Icardi 'pukao', pa zaradio suspenziju, bilo je tu prepucavanja - što u svlačionici, sto u javnosti - pa se uključila i Icardijeva žena i menadžerica Wanda Nara... Ma prava pravcata sapunica. I dugo se pisalo o lošem odnosu donedavno bliskih prijatelja, nagađalo se kako 'to više nije to', da je komunikacija između dviju zvijezda Intera svedena tek na puku formalnost.

Da se stvari popravljaju nije se moglo vidjeti na ovoj utakmici jer Perišić je autoritativno uzeo loptu i krenuo izvesti jedanaesterac. I zabio je za 2:0, a prvi koji mu je dotrčao čestitati bio je baš Mauro Icardi. Iskreno, nije to izgledalo baš 'ono prijateljski' i srdačno. Ali je bila čestitka.