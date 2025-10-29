Nevjerojatan rezultat u Ligi prvaka! Trener Novog Vremena: 'Kad bih rekao ono što mislim UEFA bi reagirala'

Grad pod Biokovom domaćin je skupine 4 futsalske Lige prvaka. U prvom susretu Novo Vrijeme je izgubilo od kazahstanskog Kairata s 2:3.

Gosti su nakon prvog dijela vodili 3:0 golovima Orazova (7:12, 8:37) i Edsona (15:28), a domaćin je u nastavku susreta uspio ublažiti poraz. Na 1:3 je smanjio Vitor Hugo (23:43), a konačnih 2-3 postavio je Jonhn Lennon 14 sekundi prije kraja susreta. U drugom susretu iz ove skupine Sporting je pobijedio Prištinu s čak 19:1.

Zanimljivo, kosovski sastav je poveo u 15. sekundi susreta, no do kraja susreta je doživio težak poraz. Čak 12 igrača portugalskog sastava upisalo se među strijelce pri čemu je Vinicius Rocha tri puta tresao mrežu suparničkog kluba.

'Dobra utakmica za gledanje. Mnogi nisu očekivali da Novo Vrijeme u ovakvom rosteru, koji ne izgleda kao roster ozbiljne ekipe, pritisnuti suparnika. Utakmicu smo izgubili u prvom poluvremenu, platili smo danak neiskustvu naših mlađih igrača. Iskusni igrači su imali u glavi da nas u četvrtak čeka važna utakmica. Imali smo šanse da ne izgubimo utakmicu, ali bili smo svjesni da nam bod ne garantira ništa. Zadovoljan sam, čestitam mojim igračima na onome što su pružili, od prvog do posljednjeg. Dat ćemo sve od sebe da se što bolje pripremimo za Prištinu', rekao je trener Novog Vremena pa je komentirao bizaran rezultat Sportinga i Prištine.

'Kad bih rekao ono što mislim UEFA bi reagirala, zato bolje da ne kažem ništa.'

U 2. kolu u četvrtak se sastaju Kairat - Sporting, te Novo Vrijeme - Priština 01, a posljednjeg dana natjecanja, u subotu 1. studenog igrat će Prština 01 - Kairat, te Novo Vrijeme - Sporting.

Plasman u Elitnu rundu Lige prvaka izborit će prve tri ekipe.

Podsjetimo, u kvalifikacijama sudjeluju 32 kluba podijeljena u osam skupina po četiri. Iz prve četiri skupine (Path A) dalje idu po tri ekipe iz svake skupine, dok iz skupine 5. do 8. (Path B) dalje idu samo pobjednici.

U Elitnu rudnu plasirat će se ukupno 16 momčadi.