Dalić mu poslao pretpoziv, a on nastavlja briljirati; zabio je još dva gola

S.Č.

29.10.2025 u 21:05

Franko Kovačević NK Celje
Franko Kovačević NK Celje Izvor: Profimedia / Autor: Nik Erik Neubauer / imago sportfotodienst / Profimedia
Nastavlja igrati u fantastičnoj formi.

Hrvatski nogometaš Franko Kovačević (26), kojem je hrvatski izbornik Zlatko Dalić uputio pretpoziv za reprezentaciju, nastavlja s odličnim igrama u redovima Celja.

U susretu 16-ine finala slovenskog Kupa Celje je na gostovanju porazilo ekipu Makole Bar Miha sa 4-0, a Kovčević je zabio dva gola (53, 73). Dvostruki strijelac je bio i Rudi Požeg Vancaš (19, 78).

Kovačević je time stigao do brojke od 24 gola u 21 nastupu u svim natjecanjima ove sezone.

U slovenskom prvenstvu je zabio 10 golova, pet golova je zabio u Konferencijskoj ligi, tri gola u kvalifikacijama Konferencijski lige, četiri gola u kvalifikacijama Europske lige, dok je dva gola zabio u slovenskom Kupu.

Kovačević je u Celju od lipnja ove godine, a tijekom karijere je igrao i za Hajduk, Rudeš, Hoffenheim, Cincinnati, Pafos, Domžale, Wehen, te Gangwon.

Dalić je u ponedjeljak objavio popis igrača za dvije posljednje utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a među igračima kojima je uputio predpoziv je i napadač Celja.

