Novi gol fantastičnog Budimira

Uvodna tri pogotka Osasune postigao je Raul Garcia. Prvi u 34. minuti iz jedanaesterca, a drugi u 43. minuti za 2:0. 'Hat-trick' je Raul Garcia kompletirao golom u 62. minuti.

U završnici je Osasuna postigla još dva pogotka. Budimir je bio strijelac u 83. minuti za 4:0, a sve je zaključeno kada je Barja u 86. pogodio za 5:0.

Budimir je time nastavio niz pogodaka u dresu Osasune posljednjih dana. Prošlog vikenda je postigao dva pogotka u prvenstvenom ogledu protiv Celte u Pamploni premda je njegova momčad na kraju poražena s 2:3. Kod rezultata 2:2 Budimir nije realizirao jedanaesterac.