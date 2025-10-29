sjajna forma

Novi gol fantastičnog Budimira

S.Č./Hina

29.10.2025 u 22:08

Ante Budimir slavi
Ante Budimir slavi Izvor: EPA / Autor: INAKI PORTO
Nogometaši Osasune svladali su nižerazredni Sant Jordi s 5:0 u susretu prvog kola španjolskog Kupa kralja, a u strijelce se upisao i hrvatski napadač Ante Budimir.

Uvodna tri pogotka Osasune postigao je Raul Garcia. Prvi u 34. minuti iz jedanaesterca, a drugi u 43. minuti za 2:0. 'Hat-trick' je Raul Garcia kompletirao golom u 62. minuti.

U završnici je Osasuna postigla još dva pogotka. Budimir je bio strijelac u 83. minuti za 4:0, a sve je zaključeno kada je Barja u 86. pogodio za 5:0.

Budimir je time nastavio niz pogodaka u dresu Osasune posljednjih dana. Prošlog vikenda je postigao dva pogotka u prvenstvenom ogledu protiv Celte u Pamploni premda je njegova momčad na kraju poražena s 2:3. Kod rezultata 2:2 Budimir nije realizirao jedanaesterac.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

