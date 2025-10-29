Evo što je rekao strijelac čudesnog, ali poništenog gola za Cibaliju protiv Hajduka

A u nastavku, vidjeli mo loptu u mreži. Zabila je Cibalia golčinu nakon kontre, Marko Pervan je zabio čudesan gol s 20 metara, ali je gol poništen jer je bilo zaleđe u začetku akcije. Na kraju su Splićani imali više sreće i znanja nakon penala.

'Penali su uvijek lutrija, ali ostaje žal što smo izdržali, čak u nekim trenutcima imali šanse da zabijemo, ali na kraju došlo je do penala i to je uvijek lutrija 50-50 pa na čiju stranu ode. Šteta je što nije priznat gol. Mi nismo navikli na VAR pa nama ovaj put nije bio dobar, ali to je tako, idemo dalje. U nedjelju je nova utakmica, možda nama još važnija od ove. Idemo se probati dići i dobiti Rudeš', rekao je Pernar pa je nastavio:

'Sigurno da ćemo imati veće samopouzdanje nego da nismo igrali. Opet, to je druga utakmica. Nije isto igrati protiv Hajduka i protiv Rudeša, ali mi idemo tamo pokazati zube i nama je prvenstvo najbitnije. Ovo je bila nagrada za sve nas tu i vraćamo se prvenstvu i idemo probati uzeti tri boda.'