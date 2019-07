Nevjerojatan problem suigrača Ante Rebića: Dotaknem ju i sve me počne svrbjeti, dobijem osip...

Danny da Costa (26) standardni je desni bek frankfurtskog Eintrachta i potencijalni njemački reprezentativac. No, za profesionalnog nogometaša ima praktički nepremostivi problem. Muči ga alergija...

I to ne bilo kakva alergija. Naime, mnogi su primijetili kako tamnoputi nogometaš podrijetlom iz Angole već nekoliko godina - bez obzira na vremenske uvjete - igra u dresu s dugim rukavima. OK, ima svakakvih čudaka na nogometnim travnjacima, no Danny da Costa (26) definitivno ima jako dobar razlog kad usred ljeta zaigra u dugim rukavima i s visoko podignutim štucnama.