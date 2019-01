Neće valjda Mercedes izigrati velikog talenta i dokrajčiti mu karijeru u Formuli 1?

Esteban Ocon priznaje da je spreman potražiti mjesto u nekoj drugoj automobilističkoj kategoriji ako mu Mercedes ne da mjesto za volanom svojeg bolida u 2020. godini...

Podsjetimo, 22-godišnji Francuz impresivno je nastupao za Force Indiju u prethodne dvije sezone, no kad je momčad kupio Lawrence Stroll sa svojim investitorima te ju preimenovao u Racing Point, moralo se napraviti mjesta za sina Lancea, a Ocon je izvisio.

S obzirom da je Esteban pod ugovorom Mercedesa, očekivalo se da mi mu njegov poslodavac mogao pronaći drugu F1 momčad za 2019. godinu, no to se nije dogodilo. Morat će nezasluženo pauzirati cijelu sezonu i zadovoljiti se ulogom rezervnog vozača 'srebrnih strijela', a priznaje da nije na to spreman duže od jedne godine.

'Želim biti svjetski prvak jednog dana. To je moj san i cilj. Naravno da nije sjajno ne natjecati se godinu dana, ali fokusiran sam na Formulu 1 i mislim da je to pravi izbor. No, ako ne nađem mjesto u momčadi u 2020. godini, okrenut ću se nečem drugome, jer moram nastaviti raditi,' priznao je Esteban Ocon u razgovoru za francuski Auto Hebdo.

Mnogi su kritični prema Mercedesu što je zadržao u momčadi Valtterija Bottasa i u 2019. godini iako se nije pokazao na stazi, a čak ga je i dugogodišnji finski sponzor Wihuri Group napustio zbog razočaravajućih nastupa u prethodnoj sezoni. Ako se Toto Wolff i uprava njegove ekipe odluče ponoviti takav izbor i za 2020. godinu (imaju i treću opciju u Georgeu Russellu), to bi moglo dotući karijeru Ocona u Formuli 1 kojem će se kao i drugim njegovim vršnjacima biti jako teško vratiti među elitu kad jednom odabere drugu automobilističku kategoriju...