Tajlanđanin moljakanjem dogurao do Formule 1: Ipak se može bez gomile novca...

Novi vozač Tora Rossa Alexander Albon priznao je da mu je karijera bila na samom rubu propasti, no moljenjem ravnatelja momčadi DAMS Francoisa Sicarda dobio je priliku još jednu sezonu voziti Formulu 2, a tamo se proslavio i ušao među elitu...

Međutim, Albonova karijera u nekoliko je navrata bila na rubu prekida, jer ga je svojedobno Red Bull izbacio iz svog juniorskog programa, a vlastite sponzore teško je pronalazio.

U GP3 seriji bio je viceprvak 2016. godine odmah iza novog vozača Ferrarija Charlesa Leclerca, no sljedeće sezone u Formuli 2 bio je slab i činilo se da je to kraj njegovih snova. Bez novca i ugleda, odlučio se tada za očajničku metodu.

'U siječnju ili veljači sam zvao Francoisa Sicarda, ravnatelja momčadi DAMS i doslovno sam ga molio za mjesto u momčadi iako nisam imao novac da to platim. On me unatoč svemu uzeo,' prisjetio se Alexander Albon kako je dobio drugu priliku u Formuli 2, no dogovoreno je da će voziti samo tri utrke. Na njima je bio sjajan, ušao u borbu za titulu pa ga je šef ostavio u momčadi do kraja sezone.

'Za mene je bilo bitno dokazati da vrijedim i ostati u prvenstvu. Sezona je bila puna uspona i padova. Malo sam razočaran trećim mjestom, mislim da sam zaslužio biti drugi,' zaključio je momak kojeg je zatim Red Bull odlučio ipak pomilovati i vratiti u svoje okrilje pa će sljedeće sezone voziti među elitom, u bolidu Tora Rossa.

Albon je postao drugi Tajlanđanin u povijesti Formule 1, nakon princa Birre koji je vozio pedesetih godina prošlog stoljeća, a također je dokazao da se može do samog vrha i bez gomile novaca koja pojedine vozače poput Lancea Strolla prati od samog početka...