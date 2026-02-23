BITNA POBJEDA

Manchester United skočio na četvrto mjesto Premierlige, Slovenac je junak

A.H./Hina

23.02.2026 u 23:09

Manchester United
Manchester United Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U posljednjoj utakmici 27. kola Engleske lige Manchester United je slavio kod Evertona u Liverpoolu s 1:0, a jedini gol postigao je slovenski reprezentativac Benjamin Šeško.

Manchester United upisao je 13. pobjedu sezone, petu u 2026. godini, u kojoj nisu izgubili utakmicu u engleskom nogometnom prvenstvu.

Iako Šeško nije počeo u početnoj postavi, trener Michael Carrick poslao ga je u igru ​​u 58. minuti, a Slovenac je u 71. minuti iskoristio dodavanje Bryana Mbeuma.

Ovo je bio Šeškov peti gol u posljednjih sedam utakmica, odnosno sedmi u engleskom prvenstvu, a Manchester United se plasirao na četvrto mjesto Premier lige (48 bodova). Ispred njih su samo Aston Villa (51), Manchester City (56) i Arsenal (61), koji ima utakmicu više.

Crveni vragovi, koji su u domaćoj ligi neporaženi deset kola - posljednji poraz doživjeli su 21. prosinca protiv Aston Ville, u sljedećem kolu 1. ožujka ugostit će Crystal Palace.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KRAJ SURADNJE

KRAJ SURADNJE

Sopić se javio odmah nakon što je dobio otkaz: Otkrio što je rekao predsjednici Osijeka
PROCURILA INFORMACIJA

PROCURILA INFORMACIJA

Evo tko bi trebao naslijediti Sopića: Ekskluziva otkrivena u Totalnom nogometu
HRVATSKI HIT-IGRAČ

HRVATSKI HIT-IGRAČ

'Hajduk nije bio korektan prema meni'

najpopularnije

Još vijesti