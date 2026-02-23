Manchester United skočio na četvrto mjesto Premierlige, Slovenac je junak

Iako Šeško nije počeo u početnoj postavi, trener Michael Carrick poslao ga je u igru ​​u 58. minuti, a Slovenac je u 71. minuti iskoristio dodavanje Bryana Mbeuma .

Manchester United upisao je 13. pobjedu sezone, petu u 2026. godini, u kojoj nisu izgubili utakmicu u engleskom nogometnom prvenstvu.

Ovo je bio Šeškov peti gol u posljednjih sedam utakmica, odnosno sedmi u engleskom prvenstvu, a Manchester United se plasirao na četvrto mjesto Premier lige (48 bodova). Ispred njih su samo Aston Villa (51), Manchester City (56) i Arsenal (61), koji ima utakmicu više.

Crveni vragovi, koji su u domaćoj ligi neporaženi deset kola - posljednji poraz doživjeli su 21. prosinca protiv Aston Ville, u sljedećem kolu 1. ožujka ugostit će Crystal Palace.