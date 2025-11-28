skijanje

Evo koliko je Zubčić zaradio na postolju u Copper Mountainu

S. M.

28.11.2025 u 22:05

Filip Zubčić
Filip Zubčić Izvor: EPA / Autor: VASSIL DONEV
Bionic
Reading

Filip Zubčić je u sjajnom nastupu u veleslalomu u SAD-u osvojio treće mjesto.

Pobijedio je Stefan Brennsteiner, drugo mjesto pripalo je Henriku Kristoffersenu, a treće mjesto osvojio je Zubčić.

vezane vijesti

To mu je bilo prvo postolje nakon 6. siječnja 2024. godine kad je bio na postolju u Adelbodenu. Zubčić je osvojio 60 bodova u Svjetskom kupu, ali je i zaradio 14.000 švicarskih franaka što je oko 15.000 eura.

Zubčić je taj iznos pridodao ovosezonskoj zaradi iz prva dva nastupa pa je ukupno ove sezone zaradio 17.343 franaka, odnosno 18.608 eura.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk
Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
skijanje

skijanje

Fantastični Zubčić završio na postolju u veleslalomu u SAD-u
skijanje

skijanje

Evo koliko je Zubčić zaradio na postolju u Copper Mountainu
vukovar - osijek 2:2

vukovar - osijek 2:2

Sopić: Ako ćemo prozivati ovu djecu, onda nas sve skupa može biti sram

najpopularnije

Još vijesti