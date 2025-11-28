Evo koliko je Zubčić zaradio na postolju u Copper Mountainu

Pobijedio je Stefan Brennsteiner , drugo mjesto pripalo je Henriku Kristoffersenu , a treće mjesto osvojio je Zubčić .

To mu je bilo prvo postolje nakon 6. siječnja 2024. godine kad je bio na postolju u Adelbodenu. Zubčić je osvojio 60 bodova u Svjetskom kupu, ali je i zaradio 14.000 švicarskih franaka što je oko 15.000 eura.

Zubčić je taj iznos pridodao ovosezonskoj zaradi iz prva dva nastupa pa je ukupno ove sezone zaradio 17.343 franaka, odnosno 18.608 eura.