Ljepota nogometa; pogledajte scene kada se ova država plasirala na SP

Potpuni autsajderi uspjeli su tako zauzeti vodeće mjesto u niti malo laganoj skupini u kojoj se, između ostalog, nalaze Kamerun i Angola. Slavljem od 3-0 protiv Eswatinija ovaj je uspjeh zapečaćen.

Ono što je posebno oduševilo ljude diljem svijeta bile su reakcije navijača nakon ovog slavlja. Na terenu se zbila prava 'invazija'. Navijači su utrčali na travnjak i slavili sa svojim herojima, a oni koji su ostali na tribinama nastavili su s navijanjem.

Koliko ovo znači za ljude najbolje govori činjenica da je vlada proglasila radni dan do 12 sati kako bi svi mogli gledati utakmicu koja odlučuje o premijernom plasmanu ove države na Mundijal.

Kako i ne bi, kada su sa svega 560.000 ljudi Zelenortski Otoci 2. najmanja država koja je osigurala mjesto na Svjetskom prvenstvu. Prvi je još uvijek Island sa svega 404.000 ljudi. Nema sumnje da će se proslava nastaviti do dugo u noć jer se zaista radi o povijesnom uspjehu.