Fantastični Zubčić završio na postolju u veleslalomu u SAD-u

S. M.

28.11.2025 u 21:54

Filip Zubčić
Filip Zubčić Izvor: EPA / Autor: Guillaume Horcajuelo
Filip Zubčić briljirao je u drugoj vožnji na utrci u američkom Copper Mountainu.

Pobijedio je Stefan Brennsteiner, drugo mjesto pripalo je Henriku Kristoffersenu, a treće mjesto osvojio je Zubčić.

Najbolji hrvatski skijaš je nakon prve vožnje bio 13. sa sekundom i 44 stotinke zaostatka za vodećim Austrijancem Brennsteinerom i činilo se da će teško do pravog rezultata.

No, Zubčić je odradio fantastičnu drugu vožnju te je bio vodeći sve dok niz stazu nije krenuo Kristoffersen, koji je u cilj ušao sa samo pet stotinki boljim vremenom od Zubčića. Koliko je Zubčić dobro skijao dovoljno govori činjenica da su veliki favoriti u cilj ulazili sa slabijim vremenom, ali sjajan je bio Brennsteiner koji je rutinski obranio prednost iz prve vožnje.

Zubčiću je ovo bilo prvo postolje nakon skoro dvije godine; zadnji put je među tri najbolja u veleslalomu bio 6. siječnja 2024. u Adelbodenu.

