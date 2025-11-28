Sopić: Ako ćemo prozivati ovu djecu, onda nas sve skupa može biti sram

Osijek je dvaput vodio; golovima Arnela Jakupoviča u 34. te Naila Omerovića u 55., a junak domaćina bio je Alen Jurilj golovima u 53. i 82. minuti.

Momčad Željka Sopića bila je bolja, imala je bolje šanse, ali je na kraju dvaput ispustila vodstvo te na kraju i pobjedu. Osijekov trener je nakon utakmice u svojem stilu prokomentirao utakmicu.

'Mislim da moj izraz lica govori više od tisuću riječi. Baš sam sretan večeras, baš sam sretan... Realno, mogli smo i izgubiti ovu utakmicu; dobiješ dva gola kakva dobiješ, a poslije se na ovom terenu Vukovar bolje snašao. Ne bih rekao možda da se bolje snašao, ali ponovit ću ono što sam već rekao. Vukovar je gradio momčad za borbu za ostanak, a naša momčad je slagana za nešto drugo i jako je teško igrati ovakve utakmice', rekao je Sopić pa se osvrnuo i na kritike prema njegovim igračima od strane navijača nakon utakmice: