Naoružani provalnici upali zvijezdi Chelseaja u dom: On postao neočekivani junak

Dok se spremao pratiti dvoboj Chelseaja protiv Wolverhamptona, začuo je buku s gornjeg kata. Najprije je zbrinuo partnericu Paige te sinove Thiaga (8) i Thaija Cruza (6), a zatim se uputio prema katu. Prema engleskim medijima, uspio je natjerati provalnike u bijeg prije nego što su stigli išta odnijeti.

Riječ je o drugoj provali u njegov dom. Prva se dogodila tijekom Svjetskog prvenstva 2022., zbog čega se Sterling morao hitno vratiti iz Katara kako bi bio uz obitelj uoči utakmice osmine finala protiv Senegala.

Sterling je u karijeri nosio dresove četiri velika engleska kluba – Liverpoola, Manchester Cityja, Arsenala i Chelseaja. Prošle sezone upisao je 28 nastupa uz jedan pogodak i pet asistencija, dok ove sezone još nije zaigrao.