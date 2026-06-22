Dobili smo tek treću desetku na ovom SP-u: Evo tko ju je zaradio

Iranski vratar protiv Belgije je odradio svih 90 minuta, imao sedam obrana, a svih sedam bile su obrane udaraca iz kaznenog prostora. Uz to je, prema prikazanoj statistici, spriječio 1.7 očekivanih golova, osvojio oba duela, uhvatio tri visoke lopte, jednom boksao loptu i uspješno istrčao izvan gola.

Prvu je dobio Lionel Messi nakon hat-tricka protiv Alžira, drugu vratar Curaçaa Eloy Room, koji je u remiju 0:0 protiv Ekvadora branio čuda i donio svojoj reprezentaciji povijesni bod, a sada se tom društvu pridružio i Beiranvand.

Prema SofaScoreu , Beiranvand je za nastup protiv Belgije dobio savršenu ocjenu - 10. To je tek treća desetka na ovom Svjetskom prvenstvu.

Belgija je ponovno ostala bez pogotka, a Iran je izdržao veliki pritisak i došao do boda koji bi mogao biti ogroman u borbi za prolazak. Beiranvand je pritom postao junak utakmice i jedan od rijetkih igrača na turniru koji je dobio savršenu ocjenu.

Posebno je zanimljivo da su dvije od tri desetke na ovom SP-u dobili vratari u utakmicama koje su završile 0:0. Room je to napravio protiv Ekvadora, Beiranvand protiv Belgije. Obojica su svojim reprezentacijama donijela bodove koji se mogu pokazati povijesnima.

Za Iran, koji ovo Svjetsko prvenstvo igra u nenormalnim logističkim uvjetima, Beiranvandova večer ima još veću težinu. Remi protiv Belgije nije samo rezultat. To je utakmica koja Irance ostavlja na korak od sna - a njihov vratar sada je i statistički stao uz Messija i Rooma kao jedan od najbolje ocijenjenih igrača cijelog turnira.