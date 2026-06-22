Dobili smo tek treću desetku na ovom SP-u: Evo tko ju je zaradio

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Iran je protiv Belgije odigrao 0:0 i ostao u velikoj igri za povijesni plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Jedan od glavnih razloga za to bio je Alireza Beiranvand, iranski vratar koji je protiv Belgijaca odigrao utakmicu za pamćenje.
Prema SofaScoreu, Beiranvand je za nastup protiv Belgije dobio savršenu ocjenu - 10. To je tek treća desetka na ovom Svjetskom prvenstvu.
Prvu je dobio Lionel Messi nakon hat-tricka protiv Alžira, drugu vratar Curaçaa Eloy Room, koji je u remiju 0:0 protiv Ekvadora branio čuda i donio svojoj reprezentaciji povijesni bod, a sada se tom društvu pridružio i Beiranvand.
Iranski vratar protiv Belgije je odradio svih 90 minuta, imao sedam obrana, a svih sedam bile su obrane udaraca iz kaznenog prostora. Uz to je, prema prikazanoj statistici, spriječio 1.7 očekivanih golova, osvojio oba duela, uhvatio tri visoke lopte, jednom boksao loptu i uspješno istrčao izvan gola.
Belgija je ponovno ostala bez pogotka, a Iran je izdržao veliki pritisak i došao do boda koji bi mogao biti ogroman u borbi za prolazak. Beiranvand je pritom postao junak utakmice i jedan od rijetkih igrača na turniru koji je dobio savršenu ocjenu.
Posebno je zanimljivo da su dvije od tri desetke na ovom SP-u dobili vratari u utakmicama koje su završile 0:0. Room je to napravio protiv Ekvadora, Beiranvand protiv Belgije. Obojica su svojim reprezentacijama donijela bodove koji se mogu pokazati povijesnima.
Za Iran, koji ovo Svjetsko prvenstvo igra u nenormalnim logističkim uvjetima, Beiranvandova večer ima još veću težinu. Remi protiv Belgije nije samo rezultat. To je utakmica koja Irance ostavlja na korak od sna - a njihov vratar sada je i statistički stao uz Messija i Rooma kao jedan od najbolje ocijenjenih igrača cijelog turnira.