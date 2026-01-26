Najljepša priča Eura u utorak čeka Hrvatsku: Evo što su rekli nakon velike pobjede

Slovenski izbornik Uroš Zorman nakon utakmice nije skrivao ponos zbog načina na koji je njegova momčad preokrenula susret nakon zaostatka na poluvremenu.

‘Nijednu utakmicu nije lako voditi, ali je lako biti trener ovakve ekipe. Ponosan sam na dečke. To je nešto što treneru daje posebno zadovoljstvo, pogotovo kada igraš za svoju domovinu i grb’, rekao je Zorman.

Istaknuo je i fizičku zahtjevnost susreta s Mađarskom.

‘U svakoj utakmici moramo dati sve od sebe, potrošiti se do posljednjeg atoma snage. S druge strane bila je čvrsta Mađarska, s puno kilograma i centimetara. Mi smo manji i lakši, zato smo potrošili jako puno energije’, objasnio je slovenski izbornik.

Unatoč svemu, zadovoljan je širinom kadra i rotacijom. ‘Širinu imamo i to se opet pokazalo. Ono što smo danas potrošili pokušat ćemo nadoknaditi do sljedeće utakmice’, dodao je.

Junak utakmice bio je kapetan Blaž Janc, koji je postigao deset pogodaka i bio proglašen najkorisnijim igračem susreta. Naglasio je da Slovence nije iznenadila mađarska agresivnost, nego taktička rješenja.

‘Iznenadili su nas igrom sedam na šest, zbog čega nismo mogli nametnuti našu prepoznatljivu agresivnu obranu. Kada obrana ne funkcionira, padne i samopouzdanje u napadu’, rekao je Janc.

Upravo je drugo poluvrijeme, prema njegovim riječima, pokazalo pravu snagu Slovenije.

‘Kada smo poveli, uspjeli smo zadržati prednost i pokazali karakter. Svi smo vjerovali u pobjedu. Ovo možda nije bila naša najbolja utakmica, ali energija u momčadi nosila nas je do kraja’, rekao je kapetan.

Samokritičan je bio i Domen Novak, koji je priznao da Slovenija u prvom dijelu nije izgledala dobro.

‘Jedna od slabijih utakmica na prvenstvu. Nismo imali pravu energiju, bili smo prazni. Utakmica možda nije bila lijepa za gledati, ali na kraju se broje bodovi’, rekao je Novak, dodavši da na poluvremenu nije bilo povišenih tonova.

Veliku ulogu u preokretu imao je i vratar Jože Baznik, koji je u drugom poluvremenu upisao nekoliko ključnih obrana.

‘Najviše me veseli karakter cijele momčadi. Od prve do posljednje minute vjerovali smo u pobjedu. Zato nas i ima šesnaest – jednom povuče jedan, drugi put netko drugi’, rekao je Baznik.

Nakon velike pobjede protiv Mađarske, Slovence u utorak čeka ogled s Hrvatskom, a dan kasnije i susret s Islandom. Za Hrvatsku to znači izuzetno težak zadatak protiv momčadi koja je na ovom Euru pokazala da zna pobjeđivati i kada ne igra savršeno.