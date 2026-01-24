RUKOMETNI EURO

Jedna od najjačih reprezentacija svijeta se neshvatljivo raspala: Kaos u ‘skupini smrti’

A.H.

24.01.2026 u 22:00

Andreas Wolf (Njemačka)
Andreas Wolf (Njemačka) Izvor: EPA / Autor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL / EPA
Norveška rukometna reprezentacija na startu drugog poluvremena imala je +3 protiv Njemačke, a onda se raspala i izgubila 28:30.

Norvežanima je presudio neshvatljiv pad sredinom drugog poluvremena kada su od vodstva 21:20 stigli do pet golova zaostatka (21:26) i više nije bilo povratka. Norvežani u tim trenucima nisu imali rješenja za nevjerojatnog golmana Andreasa Wolfa. Utakmicu je Wolf završio sa čak 22 obrane. Usporedbe radi, dvojica suparničkih vratara su imali 14 obrana (14/41).

Marko Grgić je sa sedam pogodaka bio najbolji strijelac Njemačke, a po pet golova su postigli Johannes Golla i Lukas Zerbe. Norveške strijelce su predvodila trojica igrača s po pet pogodaka, Sander Sagosen, August Pedersen i Kevin Gulliksen.

Dva kola prije kraja u 'skupini smrti' je ludnica. Njemačka ima šest bodova, Francuska i Danska po četiri, Norveška i Portugal po dva, a Španjolci su ostali jer nemaju bodova. U polufinale će dvije najbolje momčadi.

Do kraja igraju još Portugal - Norveška, Španjolska - Francuska, Njemačka - Danska, Španjolska - Portugal, Njemačka - Francuska i Danska - Norveška.

