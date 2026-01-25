Evo što je rekao kapetan Hrvatske o teškoj situaciji u kojoj se nalazimo

BORBA ZA POLUFINALE

Evo što je rekao kapetan Hrvatske o teškoj situaciji u kojoj se nalazimo

Hrvatska rukometna reprezentacija
Hrvatska rukometna reprezentacija Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska rukometna reprezentacija u teškoj je situaciji nakon drugog kola druge faze Europskog prvenstva.

Hrvatska je pobijedila Švicarsku, ali je ranije Island iznenadio Švedsku i sada Hrvatskoj u preostala dva kola treba jedan kiks Islanda ili Švedske.

'Kako god da su Šveđani i Islanđani odigrali, mi gledamo nas. Želimo pobijediti sve utakmice do kraja', poručio je kapetan Ivan Martinović.

'Ja sam rekao ekipi da uopće ne razmišljamo, ne računamo ništa. Mi smo tu da uživamo i igramo za Hrvatsku. Kako bude, bit će. Naše je da odigramo i nadamo se da će netko kiksati.'

