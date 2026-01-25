NAKON FINALA EURA

Ružne scene u Beogradu: Izviždana hrvatska zastava i zastave još dvije države

25.01.2026 u 22:59

Slavlje domaćina nakon finala Europskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu zasjenile su ružne scene s tribina.

Slavlje domaćina nakon finala Europskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu zasjenile su ružne scene s tribina. Dok je u Areni trajala završna ceremonija, jedan dio publike zvižducima je dočekao isticanje zastava Hrvatske, Izraela i Turske, neposredno prije podjele medalja.

Srbija je u finalu pobijedila Mađarsku 10:7 i uzela europsko zlato pred punim tribinama Beogradske arene. No, nakon utakmice uslijedio je trenutak koji nije imao veze sa sportom. Volonteri su tijekom ceremonije prodefilirali pozornicom sa zastavama svih reprezentacija sudionica, a kada su na red došle Hrvatska, Izrael i Turska, čuli su se zvižduci.

Prema izvještajima s mjesta događaja, dio gledatelja je u tim trenucima pokušao odgovoriti pljeskom, no zvižduci su ipak bili glasniji.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

