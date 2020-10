Najavljuje se senzacionalni transfer Andreja Kramarića na kraju prijelaznog roka, ali pitanje je koliko bi mu to bila mudra odluka?

Nogometaši Hoffenheima u nedjelju su na svom stadionu pregazili Bayern 4:1, a jedan od junaka momčadi iz Sinsheima bio je hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić, koji je bavarcima utrpao dva gola

Dakle, kao što se do nedjelje i te utakmice nikad ništa konkretno nije poduzelo, činjenica da je Kramarić još jednom (op.a. a prvi put je to bilo u travnju 2017., u pobjedi 1:0), presudio Bavarcima, natjerala je čelnike bavarskog diva da ipak počnu razmišljati o novom Hrvatu u svojim redovima.

'Hoffenheim je hladnokrvno iskoristio svoje prilike, a posebno Andrej Kramarić. Pohvale Hansija Flicka na njegov račun prije nekoliko dana nisu bile slučajnost. Kramarić je zabio pet golova u prva dva kola, a tome je dodao i dva pogotka u Kupu. Definitivno ima potencijal za Bayern. On, ne samo da bi bio idealna zamjena za Roberta Lewandowskog, već i za Thomasa Mullera. Ima karakter profesionalca s puno drugih kvaliteta. Hrvat ima ugovor s Hoffenheimom do 2022. godine i neće koštati malo. Mislim da bi 40 milijuna eura bilo dovoljno, ali vrijedilo bi za Bayern', napisao je legendarni Lothar Matthäus.

Međutim, koliko god ova priča zvučala primamljivo, pa i samom Andreju Kramariću, koji je rekao kako bi u Njemačkoj mogao preseliti samo u Bayern, s obzirom na veličinu kluba, u ovom trenutku nismo sigurni bi li to bila mudra odluka.

Jer svi znamo da je mjesto prvog napadača namijenjeno 32-godišnjem Poljaku Robertu Lewandowskom, koji s Bayernom ima ugovor do 30. lipnja 2023. godine. Dakle, još više od dvije i pol godine.

U Bayernu su već pripremili i njegovu zamjenu, a riječ je o 19-godišnjem Nizozemcu Joshui Zirkzeeu, koji je prošao Bayernovo 'doškolovanje', te kojeg trener Flick, istina rijetko, već uvodi u prvi sastav.

Kada je riječ o poziciji 'drugog napadača', onda Bayern tu najčešće koristi Thomasa Müllera, također 32-godišnjaka, a koji baš poput Lewandowskog ima ugovor do lipnja 2023. godine.

S obzirom na to da Kramarić može djelovati i kao krilni napadač, nismo baš sigurni da bi se na toj poziciji lakše izborio za mjesto u početnoj momčadi, jer Flick ovdje ima i Leroya Sanea te Kingsleya Comana. Sane je 24-godišnjak, s ugovorom do 2025. godine, a Coman, također 24-godišnjak, ali s ugovorom do 2023. godine.

Prema tome, jasno je da bi Kramarić imao itekako tešku situaciju za izboriti se u startnih 11, a da u ovim godinama, kada je na vrhuncu moći, sjedi na klupi baš i nema smisla. Pa makar ona bila i Bayernova. Jer takav ne bi koristio ni izborniku Daliću, to jest reprezentaciji.

Osim toga, kako smo doznali tijekom rujna, od ljudi vezanih uz nogometni posao, Bayern je itekako pažljiv s novcem, to jest nije baš sklon, posebice u ovim kriznim danima, potpisivanju velikih plaća. I zbog toga su bez angažmana u Bayernu ostali i Ivan Perišić odnosno Marcelo Brozović. Drugim riječima, nismo sigurni bi li i Kramarić dobio plaću kakvu ima u Hoffenheimu, posebice ako ne bi bio igrač prve momčadi.