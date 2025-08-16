Sky: Borussia je prezadovoljna s Kovačem. Ponudit će mu novi ugovor

Kovač je Borussiju preuzeo u veljači ove godine i upisao je 15 pobjeda, četiri remija i šest poraza.

Uspio je momčad iz vrlo teške pozicije uvesti u Ligu prvaka, a Borussia se solidno prezentirala i na klupskom SP-u. Hrvatski stručnjak ugovor s Dortmundom ima do 2026. godine, a to bi se moglo produžiti.

Kako piše Sky, klub želi s njim produžiti ugovor na još jednu godinu i trenutačno pregovaraju oko plaće i bonusa. Kovač je prije Borussije bio skoro godinu dana bez posla nakon što je odbio otkaz u Wolfsburgu.

Prije toga je vodio Monaco, Bayern, Eintracht i hrvatsku reprezentaciju.