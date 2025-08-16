premier liga

Guardiola izjavio da zvijezda ne može igrati zbog ozljede. On mu odgovorio na Instagramu

S. M.

16.08.2025 u 14:18

Manchester City
Manchester City Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia
Manchester City večeras protiv Wolverhamptona igra prvu utakmicu u novoj sezoni, a u njoj će biti bez nekoliko važnih igrača.

Susret s Wolvesima propustit će Mateo Kovačić i Joško Gvardiol, ali i Savinho.

I dok se za hrvatske reprezentativce zna da imaju ozljede, Guardiola je na press konferenciji uoči utakmice izjavio da Brazilac neće moći igrati jer također ima neku ozljedu.

No, pomalo neočekivano, Savinho mu je odgovorio objavom na Instagramu. Objavio je fotografiju iz teretane sugerirajući da je s njim sve u redu i da nije ozlijeđen.

Savinho je na izlaznim vratima Cityja nakon što je shvatio da neće biti standardni prvotimac ove sezone. Guardiola je na njegovu poziciju za 37 milijuna eura doveo Ryana Cherkija iz Lyona i Savinho bi karijeru mogao nastaviti u Tottenhamu.

Klubovi pregovaraju oko njegova odlaska i očekuje se da krilni napadač ubrzo preseli u London.

tportal
