Guardiola izjavio da zvijezda ne može igrati zbog ozljede. On mu odgovorio na Instagramu

Susret s Wolvesima propustit će Mateo Kovačić i Joško Gvardiol , ali i Savinho .

I dok se za hrvatske reprezentativce zna da imaju ozljede, Guardiola je na press konferenciji uoči utakmice izjavio da Brazilac neće moći igrati jer također ima neku ozljedu.

No, pomalo neočekivano, Savinho mu je odgovorio objavom na Instagramu. Objavio je fotografiju iz teretane sugerirajući da je s njim sve u redu i da nije ozlijeđen.